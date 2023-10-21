İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 21 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin 15 gündür vuruyor. Yerel kaynaklar, İsrail'in gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin birçok bölgesini hedef aldığını, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Refah'ın El Selam mahallesindeki 3 katlı binaya düzenlenen saldırıda 2, Refah'ın batısında 2 katlı bir evin hedef alındığı saldırıda ise 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de ise İsrail savaş uçağının bir eve gerçekleştirdiği saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.