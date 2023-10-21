Washington Post resimlerle anlattı. İsrail Gazze’ye kara harekatı yapılırsa neler olacak?

İsrail’in Gazze’ye kara harekatına önümüzdeki günlerde başlatması bekleniyor. ABD’li Washington Post gazetesi İsrail’in kara harekatının nasıl gerçekleşeceğini resimlerle anlattı.

Washington Post resimlerle anlattı. İsrail Gazze’ye kara harekatı yapılırsa neler olacak?

Editör: Serkan Talan

Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail güçleri Gazze’yi yoğun bir şekilde bombaladı. İsrail’in aralarında bir hastanenin de olduğu çok sayıda yere attığı bombalardan 4 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in hava saldırılarının ardından önümüzdeki günlerde kara operasyonuna başlaması beklenirken ABD Başkanı Biden, İsrail’e tam desteğini açıkladı. Son olarak İsrail’e giden İngiltere Başbakanı Sunak da destek bildiren liderler arasında yer aldı.

Gazze’den 2995 yılında askerlerini çeken İsrail, 2008 ve 2014 yıllarında Hamas’a yönelik operasyonlar yapmıştı. Ancak yapılması beklenen kara harekatının çok daha kapsamlı olması ve “Hamas’ı yok etmeye yönelik” olacağı belirtiliyor.

İNSANLIK KRİZİNE NEDEN OLDU

İsrail’in Gazze’ye saldırıları büyük bir insanlık krizine neden oluyor. Birleşmiş Milletler’in yaptığı açıklamaya göre binlerce sivil hayatını kaybederken 1 milyon sivil yerlerinden edildi. Büyük bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’de insani krizin büyümesinden endişe ediliyor. Bölgede kalan siviller su, yiyecek ve elektriğe ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyor.

İSRAİL’İN KARA HAREKATINDA NELER OLACAK?

ABD’li gazete Washington Post, İsrail’in yapması beklenen kara harekatında olacakları resimlerle anlattı. Analistler, İsrail ordusunun Gazze’de sınırlı manevra alanı olan mahallelerde Hamas ile çatışmaya girmek zorunda kalacağının altını çiziyor. Ayrıca Hamas’ın geniş çaplı bir misilleme yapması bekleniyor.

Hava saldırıları ile Gazze’yi bir moloz yığınına dönüştüren İsrail’in kara harekatı sonrası havadan bombalamayı büyük ölçüde azaltması ön görülüyor. Çünkü İsrail yönetimi askerlerinin bombardımanda tehlikeye düşmesini istemiyor.

526bb872-a255-447e-aaf5-7186996adce6.jpg

Washington Post gazetesinde konuşan analistler, Gazze’deki moloz yığınlarının Hamas için koruma sağlayabileceğinin altını çiziyor. Öte yandan Hamas güçlerinin İsrail askerlerini daha önceden mayınladığı bölgelere çekebileceği belirtiliyor. Ayrıca Hamas’ın güçlendirilmiş binalarda konumlanabileceği ve bu binalarda rehinelerin bulunma olasılığının güçlü olduğu öğrenildi.

0d2789e2-785e-480e-9992-17bc1d9b8385.jpg

HAMAS’IN TÜNELLERİ ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Analistler, Hamas’ın Gazze’deki bazı yüksek noktalara keskin nişancılar yerleştirerek İsrail askerlerini hedef almalarının yüksek olasılık olduğunun altını çiziyor. İsrail ordusu askerlerin konuşlandırılması için zırhlı araçları kullanacak. Ancak Gazze’nin dar sokakları zırhlı araçların geçişi için sorunlar oluşturacak. Gazze’nin dar sokaklarının İsrail ile Hamas arasında yakın mesafeli çatışmaların yaşanmasına neden olacak.

822fbc3d-1e6e-4ff3-9c5a-6a6a06ac7ae3.jpg

Ayrıca Gazze’deki tünellerin kara harekatında önemli rol oynaması bekleniyor. Hamas’ın 2021 yılında yaptığı yüzlerce kilometrelik tünellerin hava saldırılarından etkilenmeyecek derinlikte yapıldığı öğrenildi.

dd1afac5-2058-4445-9211-153424d5499a.jpg

İNSANİ KRİZİN BOYUTU ARTACAK

İsrail’in Gazze’de başlaması beklenen kara harekatının bölgedeki insani krizi derinleştirmesi bekleniyor. İsrail askerlerinin bölgeyi kuşatması bitme noktasına gelen elektrik, su ve yiyeceklerin tamamen tükenmesi anlamına geliyor. Ayrıca bölgede tıbbi malzemelere erişim de neredeyse imkansız hale geldi.

İlgili Haberler
İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 21 ölü
İsrail gece boyu Gazze Şeridi'ni vurdu: 21 ölü
Gazze’de ‘tampon bölge’ planı. İsrailli bakanlar tek tek açıkladı
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”
Fatih Altaylı Halil Konakçı’ya Gazze’ye nasıl gideceğini açıkladı. “İmkanımız olsa giderdik” demişti
'Gazze’ye savaşmaya giderim' diyen vatandaştan hızlı ‘U dönüşü’. Bakın ne cevap verdi
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nden kurtulan bir kişi: "Gidecek yer kalmadı!"
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nden kurtulan bir kişi: "Gidecek yer kalmadı!"
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
İsviçre'de yarın genel seçim yapılacak Dünya
İsviçre'de yarın genel seçim yapılacak
BDDK bir bankanın kapısına kilit vurdu Ekonomi
BDDK bir bankanın kapısına kilit vurdu
Fenomen Talu çiftinden 100 milyon liralık vurgun. Büyük iddiada Dilan ve Engin Polat ayrıntısı Magazin
Fenomen Talu çiftinden 100 milyon liralık vurgun. Büyük iddiada Dilan ve Engin Polat ayrıntısı
İYİ Partili Ayyüce Türkeş: Uşak ve Türkiye genelinde İYİ Parti tek başına seçime girecek Siyaset
İYİ Partili Ayyüce Türkeş: Uşak ve Türkiye genelinde İYİ Parti tek başına seçime girecek
FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı Spor
FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı Gündem
Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı