Washington Post resimlerle anlattı. İsrail Gazze’ye kara harekatı yapılırsa neler olacak?

Editör: Serkan Talan

Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail güçleri Gazze’yi yoğun bir şekilde bombaladı. İsrail’in aralarında bir hastanenin de olduğu çok sayıda yere attığı bombalardan 4 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in hava saldırılarının ardından önümüzdeki günlerde kara operasyonuna başlaması beklenirken ABD Başkanı Biden, İsrail’e tam desteğini açıkladı. Son olarak İsrail’e giden İngiltere Başbakanı Sunak da destek bildiren liderler arasında yer aldı.

Gazze’den 2995 yılında askerlerini çeken İsrail, 2008 ve 2014 yıllarında Hamas’a yönelik operasyonlar yapmıştı. Ancak yapılması beklenen kara harekatının çok daha kapsamlı olması ve “Hamas’ı yok etmeye yönelik” olacağı belirtiliyor.

İNSANLIK KRİZİNE NEDEN OLDU

İsrail’in Gazze’ye saldırıları büyük bir insanlık krizine neden oluyor. Birleşmiş Milletler’in yaptığı açıklamaya göre binlerce sivil hayatını kaybederken 1 milyon sivil yerlerinden edildi. Büyük bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’de insani krizin büyümesinden endişe ediliyor. Bölgede kalan siviller su, yiyecek ve elektriğe ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyor.

İSRAİL’İN KARA HAREKATINDA NELER OLACAK?

ABD’li gazete Washington Post, İsrail’in yapması beklenen kara harekatında olacakları resimlerle anlattı. Analistler, İsrail ordusunun Gazze’de sınırlı manevra alanı olan mahallelerde Hamas ile çatışmaya girmek zorunda kalacağının altını çiziyor. Ayrıca Hamas’ın geniş çaplı bir misilleme yapması bekleniyor.

Hava saldırıları ile Gazze’yi bir moloz yığınına dönüştüren İsrail’in kara harekatı sonrası havadan bombalamayı büyük ölçüde azaltması ön görülüyor. Çünkü İsrail yönetimi askerlerinin bombardımanda tehlikeye düşmesini istemiyor.

Washington Post gazetesinde konuşan analistler, Gazze’deki moloz yığınlarının Hamas için koruma sağlayabileceğinin altını çiziyor. Öte yandan Hamas güçlerinin İsrail askerlerini daha önceden mayınladığı bölgelere çekebileceği belirtiliyor. Ayrıca Hamas’ın güçlendirilmiş binalarda konumlanabileceği ve bu binalarda rehinelerin bulunma olasılığının güçlü olduğu öğrenildi.

HAMAS’IN TÜNELLERİ ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Analistler, Hamas’ın Gazze’deki bazı yüksek noktalara keskin nişancılar yerleştirerek İsrail askerlerini hedef almalarının yüksek olasılık olduğunun altını çiziyor. İsrail ordusu askerlerin konuşlandırılması için zırhlı araçları kullanacak. Ancak Gazze’nin dar sokakları zırhlı araçların geçişi için sorunlar oluşturacak. Gazze’nin dar sokaklarının İsrail ile Hamas arasında yakın mesafeli çatışmaların yaşanmasına neden olacak.

Ayrıca Gazze’deki tünellerin kara harekatında önemli rol oynaması bekleniyor. Hamas’ın 2021 yılında yaptığı yüzlerce kilometrelik tünellerin hava saldırılarından etkilenmeyecek derinlikte yapıldığı öğrenildi.

İNSANİ KRİZİN BOYUTU ARTACAK

İsrail’in Gazze’de başlaması beklenen kara harekatının bölgedeki insani krizi derinleştirmesi bekleniyor. İsrail askerlerinin bölgeyi kuşatması bitme noktasına gelen elektrik, su ve yiyeceklerin tamamen tükenmesi anlamına geliyor. Ayrıca bölgede tıbbi malzemelere erişim de neredeyse imkansız hale geldi.