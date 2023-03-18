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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde bir Filistinliyi öldürdü. Yılbaşından bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 89'a yükseldi.x

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 04:43
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Bireh kentinin kuzey girişinde 23 yaşındaki Yezen Ömer Hasib'in İsrail güçlerince vurulduğunu açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA da Hasib'in vurulduktan sonra İsrail tarafından alıkonulduğunu ve Kızılaya ait ambulansların Filistinliyi hastaneye kaldırmasına izin verilmediğini aktardı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin, Bireh'in kuzey girişini bir saat boyunca giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.

YILBAŞINDAN BU YANA 89 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin Kızılayı ise açıklamasında, hayatını kaybeden Hasib'in naaşının İsrail'e ait kontrol noktasından teslim alınacağını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarında, yılbaşından bu yana ölen Filistinli sayısı 89 oldu. (AA)

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