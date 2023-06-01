İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 33 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 33 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 33 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlarını bu sabah da sürdürdü.

İsrail güçleri, bu çerçevede 23'ü Beytüllahim'in Taku beldesinden olmak üzere, 33 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

(AA)

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