İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü

İsrail, ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği El Mevasi’ye hava saldırısı gerçekleştirdi. Hamas komutanının hedef alındığı saldırıda 71 kişi hayatını kaybederken 289 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze’deki saldırılarına devam ediyor. ‘Güvenli bölge’ olarak ilan edilen El Mevasi’ye gerçekleştirilen hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybederken 289 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saldırı sonrasında Nasser Hastanesi’ne çok sayıda yaralının getirildiğini belirterek hastanenin daha fazla yaralıyı kabul edemeyeceğini duyurdu.

HAMAS KOMUTANINI HEDEF ALMIŞLAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hamas komutanlarından Muhammed Deif'in hedef alındığı iddia edildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zühri ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanlayarak hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu ifade etti. Zuhri, saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini söyledi.

aw246135-05.jpg

aw246135-10.jpg

aw246135-11.jpg

aw246135-12.jpg

Son Haberler
EURO 2024'te en büyük golcü kim olacak? Spor
EURO 2024'te en büyük golcü kim olacak?
Kara elmas ocakları kapatıldı Gündem
Kara elmas ocakları kapatıldı
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek Ekonomi
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli? Gündem
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli?
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı Gündem
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı
Banyoda doğurdu çöpe attı Gündem
Banyoda doğurdu çöpe attı