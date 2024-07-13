İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü

İsrail, Gazze’deki saldırılarına devam ediyor. ‘Güvenli bölge’ olarak ilan edilen El Mevasi’ye gerçekleştirilen hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybederken 289 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saldırı sonrasında Nasser Hastanesi’ne çok sayıda yaralının getirildiğini belirterek hastanenin daha fazla yaralıyı kabul edemeyeceğini duyurdu.

HAMAS KOMUTANINI HEDEF ALMIŞLAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hamas komutanlarından Muhammed Deif'in hedef alındığı iddia edildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zühri ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanlayarak hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu ifade etti. Zuhri, saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini söyledi.