İsrail-Hamas savaşında 'Hakcvistler' sahaya çıktı. Siber saldırıların hedefi belli

İsrail'in Gazze saldırıları esir takası nedeniyle durmuş olsa da tam bir insanlık dehşeti yaşanıyor. İşte bu durum karşısında hackerlar da boş durmuyor. Hacktivist adı verilen gruplar İsrail'in askeri kurumlarına siber saldırılarla çökertmeye çalışıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail-Hamas savaşında 'Hakcvistler' sahaya çıktı. Siber saldırıların hedefi belli

Hakcvistler işbaşında...Hedef İsrail'in askeri kurumları. Nedeni ise Gazze'de yaşatılan katliama karşı durmak. Hakcvist olarak bilinen siyasi oluşum, Gazze direnişi için Dijital dünyada var güçleriyle mücadele ediyor.

Dünyanın dört bir yanından İsrail askeri oluşumlarına sızmaya çalışıyor, siber saldırılarla dijital iletişimi yok etmeye çalışıyor.

Kendilerini siber aktvist yani hacktivist olarak tanıtan bilgisayar korsanları, Filistin'e destek için çalışıyor. Şu ana kadar kalıcı hasar verilmedi ama İsrail acil durum uyarısıyla ilgili sistemlere sızmayı başardı.

İsrail'e karşı düzenlenen siber saldırılar, batı basınında yer almaya başladı. İşte o haberlere göre İsrail'de sayısı 100 üzerindeki siber saldırılarda internet sitelerine zarar verildi. DDoS saldırısı yoluyla da olsa dezenformasyan yapan sitelere zarar verildi.

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SİBER SALDIRILAR NEDEN ÖNEMLİ?

Sorunun cevabı İsrail siber saldırıları yıllardır yapıyor. Sosyal medya ekonomilerin temeli gibi. İşte bu alanda verilecek zararlar önemli. Siber saldırılarla, ülkenin güvenlik sistemine verilecek zarar, zaafiyet oluşturmasına gerekçe olacak. Mayıs ayında, Filistin İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı bir saat içinde dev bir saldırının hedefi olmuştu.

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BATI MEDYASI GAZZE'DE YAŞANANLARI PERDELİYOR

Amerika ve Batı basını, Gazze'de yaşananları perdelediği aşikar...Binlerce çocuk ölürken, bu görüntüler batı basınında çok az yer alıyor.

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Bunun için sosyal medya çok önemli. Gazze'deki zulmü uluslararası topluma tüm açıklığıyla çok önemli. Hacktivistler bir yandan İsrail'e siber saldırılar gerçekleştirirken, bir yandan da sosyal medya üzerinde olayları tüm çıplaklığıyla dünyaya ulaştırıyor.

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