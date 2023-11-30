Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi

Finlandiya, Rusya ile olan sınırlarını göçmen akınları yaşandığı gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu başkanı Jacek Siewiera, Salı günü geç saatlerde sosyal medya X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Polonya'nın NATO müttefiki Finlandiya'ya yaşanabilecek saldırılara karşı asker gönderme teklifi gerilimi yükseltti.

KREMLİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Bu gelişmelerin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı.

Polonya ve Finlandiya’yı gerilimi tırmandırmakla suçlayan Peskov, “Öncelikle Finlandiya’yı hiç kimse tehdit etmiyor ve böyle bir çatışma yok. Bunlar sınır güvenliğini sağlamak için gereksiz önlemler çünkü ne tehdit var ne de gerginlik. Bu durum Rusya tarafından kışkırtmayı yoğunlaştırmak olarak algılanıyor. Sınırlarımıza ek kuvvetlerin gönderilmesi gerilimi tırmandırabilir. Bu nedenle Finlilerin sınırlarımızda askeri birliklerin yoğunlaştırılmasının bizim için tehdit oluşturacağını anlaması da gerekir” ifadelerini kullandı.

Finlandiya bu sene başında NATO’ya üye olarak Rusya’nın tepkisini çekmiş ve bölgede artan gerilimin sebebi olarak bu durum gösterilmişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun ofisinden Reuters'a yapılan açıklamada, Niinisto'nun Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile geçen hafta Varşova'da görüştüğü ancak Finlandiya'nın Rusya sınırında askeri işbirliğini görüşmediği belirtildi.