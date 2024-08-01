İsrail Hamas'ın bir liderinin daha öldürüldüğünü açıkladı

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İsrail Hamas'ın bir liderinin daha öldürüldüğünü açıkladı

İsrail, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyf'in öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada Deyf'in Gazze'ye temmuz ayında yapılan saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin öldürülmesi sonrası bir Hamas liderinin daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu, Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif’in öldürüldüğünü duyurdu. Deif’in temmuz ayında Gazze’de düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

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MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Muhammed Deif, 1995 yılında bu yana İsrail’in en çok arananlar listesinde yer alıyordu. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın "gölge lideri" olarak bilinen Deif’i öldürmek için defalarca operasyon düzenlese de başarılı olamadı.

1996 yılında Şimon Peres, Filistinli lider Yaser Arafat'tan Deif'in tutuklanmasını istedi. Arafat bu ismi ilk kez duyduğunu söyledi. Peres yıllar sonra yaptığı açıklamada Arafat'ın bizzat Deif'i koruduğunu çok sonradan fark ettiğini aktardı.

Salah Şehade'nin suikast ile öldürülmesinin ardından Deif, 2002 yılında Kassam Tugayları'nın başına getirildi.

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