İsrail ile el altından ticaret iddiası. Veriler İsrail'den

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir'den İsrail ile ticarette dikkat çeken açıklama. Türkiye'nin 2 Mayıs itibarıyla gümrüklerden İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Demir'e göre Türkiye’den Haziranda 60, Temmuzda ise yaklaşık 70 millyon dolarlık ticaret yapıldığı bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir’in açıklaması şöyle:

“Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’e ihracat yasaklanma kararı sonrasında 2 Mayıs itibariyle Türkiye Gümrüklerinden İsraile yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını açıklamıştır. Ancak İsrail istatitik enstitüsünün resmi dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye’den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon Dolarlık ithalat yapılmıştır.

Türk firmaları ürünlerini hem 3. Ülkeler üzerinden İsrail’e yeniden ihraç ettikleri anlaşılmıştır. Ancak bu veriler firmaların herhangi bir 3. Ülkeye bile sevk yapmadan nakliye sırasında evrak değişimi ile İsrail’e ihracat yapmaya devam ettiklerini ispat etmektedir.

İsrail’e ticareti engellemek yerine ihracatı engelleme söylemleri ile firmaların bu yöntemleri kullanmasını görmezden gelen hükümet eğer isteseydi, para transferleri lojistik ve son kullanıcı sertifikaları vb onlemlerle İsrail’e olan mal akışını bir gün içerisinde durudurabilirdi”

Ticaret Bakanlığı açıkladı: İsrail ile tüm ithalat ve ihracat işlemleri durduruldu

Gazze'de yaşanan soykırıma rağmen ticaretin sürdürülmesi tepki çekince Cumhurbaşkanı 24 Nisan’da ‘O iş bitti’ demişti. Karar gazetesinde yer alan habere göre,sevkiyatın yeni bir ‘yolunun’ bulunduğu iddia edildi. Haberde yer alan bilgilerde liman çıkışı ‘belge revizyonu’ yapan gemilerin ‘doğrudan’ İsrail limanlarına yol aldığı kaydedildi.

VERİLER İSRAİL İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ'NDEN

Haberlere dayanak olarak İsrail İstatistik Enstitüsü gösterildi.Kayıtlarında haziran ve temmuz aylarında Türkiye’den 133 milyon dolarlık ithalat görüldüğü öne sürüldü.

İddialar arasında, Çanakkale’den çelik ve çimento yükleyen geminin 10 Eylül’de Hayfa’ya ulaştığını bilgisi vardı.

Bu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı ‘İsrail için gümrük sistemi kapalıdır’ duyurusu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise İsrail İstatistik Enstitüsü’nün resmi dış ticaret verilerinden yaptığı derlemeyi duyurdu. Demir'e göre Türkiye’den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 73 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İsrail'e yapıldığı iddia edilen ihracatın Dış ticaret uzmanları yorumladı. O yorumlara göre, gemilerin limandan ayrıldıktan sonra ‘konşimento’ üzerinde revize gerçekleştirilerek varış yeri bilgisinin değiştirilebiliniyor. Ancak, Türkiye’nin dış ticaret istatistiklerine göre İsrail’e haziran ile temmuz aylarında ticaret sıfır olarak kayıtlarda gözüküyor.

Resmi verilere göre İsrail ile ticaretin bittiği nisan ayında Filistin ile 9 milyon dolar seviyesinde olan ihracat 4 ay içinde 14 kat arttı. Kirli ticaretin Filistin’de kurdurulan şirketler üzerinden sürdürüldüğü iddiaları dayanak buldu.

Karar Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre, Çanakkale'den İsrail'e çimento yollayan firmanın MÜSİAD üyesi olduğu belirtildi.