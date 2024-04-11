İsrail, İran saldırılarına karşı tetikte

Kaynak: İHA
İsrail, İran saldırılarına karşı tetikte
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklarını değerlendirirken, "Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız.

"Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız" dedi.

İsrail ve İran arasındaki gerilim, İran'ın ölümcül saldırıları ve son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınmasıyla artmış durumda.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bu saldırının karşılıksız bırakılmayacağını belirtmesi, İsrail ve ABD'yi tetikte bekletiyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla'nın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bölgedeki güvenlik sorunlarını değerlendirmek üzere İsrail'e geldiği belirtildi.

Hagari, "ABD silahlı kuvvetleriyle stratejik ilişkimiz güçlü ve sıkı. İran topraklarından yapılacak bir saldırı, İran'ın Orta Doğu'daki durumu tırmandırma ve başkalarının arkasına saklanmayı bırakma niyetinin açık bir kanıtı olacaktır" şeklinde konuştu.

Hagari ayrıca, sivillerin mevcut ve değişmeyen İç Cephe Komutanlığı yönergelerine uymaya devam etmeleri ve tetikte olmaları gerektiğini vurguladı.

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