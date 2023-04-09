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İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişine izin vermezken, fanatik Yahudilerin girişine müsaade ediyor.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:12
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İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanlara kapatıldı

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı
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Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ni, mescit yönetimi ve görevlileri dahil, tüm Müslümanların girişine kapattığını söyledi.

Caminin içi ve çevresinin çok sayıda fanatik Yahudi ile dolu olduğunu aktaran Recebi, İsrail güçlerinin Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle 10 Nisan akşamına kadar söz konusu camiyi Müslümanlara kapalı tutacağını belirtti.

Filistinli aktivist Arif Cabir de İsrail güçlerinin sabah erken saatlerde caminin çevresine kontrol noktaları kurduğunu ve Filistinlilere yönelik baskıyı artırdığını söyledi.

Cabir, "Hamursuz Bayramı" tatilinde işgal altındaki Batı Şeria'nın dört bir tarafından on binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Harem'i İbrahim Camisi'ne akın etmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Fısıh) Bayramı sırasında Mescid-i Aksa'ya yönelik de baskın çağrılarını artırdı.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

(Kaynak: AA)

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