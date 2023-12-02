İsrail, kıyamet savaşını zorluyor!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak "insani ara"nın 8, 9, 10 gün ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

Bunun anlamı şudur: ABD, Gazze’yi tamamen yakıp yıkması ve sağ kalan Filistinlilerin bölgeyi boşaltması için İsrail’e tam destek vermeye devam etmektedir.

“İnsan hakları” onlar için bağlayıcı değildir, zaten İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, “Hamas'a karşı, insansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da "Yapacağımız saldırılar sonrasında Orta Doğu'nun kaderi değişecek." ifadesini kullandı. Bu, aynı zamanda ABD’nin de hedefidir. BOP, 22 İslam ülkesinin haritasını değiştirmek için planlanmıştır.

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Bugünlerde Amerikan kamuoyunun, Armagedon savaşı ile ilgili kehanetlere inanması için medyada kampanyalar yürütülüyor. Bu çerçevede 30 Kasım 2023 tarihli Washington Times gazetesinde, bir Hristiyan vaiz olarak bilinen Jason Jimenez’in “İncil'deki dört kehanet şu anda gerçekleşiyor” başlıklı bir yazısı yayınlandı.

Jimenez’in “Peygamber Hezekiel” dediği kişi, İ.Ö. 586 yılında Kudüs’ün düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da Kudüs halkına da seslendiği kitabında bazı kehanetlerde bulundu.

Jimenez, Hezekiel’in 2.800 yıl önce “Sizi ulusların arasından alacağım, bütün ülkelerden toplayıp kendi topraklarınıza getireceğim.” dediğini, hatırlatarak, “İsrail 14 Mayıs 1948'de, daha önce öngörülmemiş olan egemenliğini yeniden kazandı. Bu olay Hezekiel'in kehanetini yerine getirdi, ama sadece yarısını” ifadelerini kullandı.

Jimenez, şöyle yazdı:

“Hezekiel, son zamanlarda Mesih'in yönetiminde nihai ve tam bir restorasyonu da ima etmektedir. Bu dönemde İsa, kutsal topraklarda krallığını kuracak ve yüce hükümdarlığını sürdürecektir.

Yeremya 16:15-16 şöyle der: Rab; onları (İsrail düşmanlarını) yakalayacak. Sonra birçok avcı göndereceğim, onları her dağdan, her tepeden, kayaların yarıklarından avlayacaklar.”

İşte Filistinlileri bu inançlar gereği bir sürek avına çıkmış gibi avlıyorlar!

Jimenez, "Diaspora kelimesi, Babil esaretinden çıkan Yahudilerin göçünü tanımlamak için icat edilmiştir. Peki, Rab, halkını nasıl geri getirdi? Yeremya'ya göre Rab, halkını kutsal topraklara geri götürmek için İsrail'in düşmanlarını kullandı. İsrail'e geri dönen yaklaşık 7 milyon Yahudi olmasına rağmen, İbrahim'e vaat edilen toprakların tamamına sahip değillerdir. Birçok peygamberin bize söylediğine göre o gün yakında gelecektir.” dedi.

Jimenez, “Zekeriya 12:3-4'te Rab, ‘Ordularını Kudüs'ü ve Yahuda'yı kuşatmaya gönderdiklerinde Kudüs’ü çevredeki ulusları sendeleten sarhoş edici bir içki gibi yapacağım. O gün Kudüs’ü yerinden oynatılamaz bir kaya yapacağım. Bütün uluslar onu yerinden oynatmak için karşısına dikilecek, ama sadece kendilerine zarar verecekler.’ demiştir.

Dikkat ederseniz, birçok büyük ulus kasıtlı olarak İsrail'le çatışmayı körüklüyor gibi görünüyor. Ama neden? İran, Rusya ve Türkiye neden İsrail'i hedef alıyor?” diye sordu ve ekledi:

“Zekeriya'nın mesajlarına göre, Kudüs’ün çevredeki uluslar tarafından hedef alınması, Armagedon Savaşı'na yol açacaktı. Yine de, devam eden çatışmalara rağmen, Tanrı, İsrail'i düşmanlarının ellerinde yenilgiye uğramaktan koruyacaktır.”

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Görüldüğü gibi, Hamas’ın düğmesine basılmasıyla başlatılan Gazze savaşı, düşman olarak İran, Rusya ve Türkiye’nin hedef alınacağı bir kıyamet savaşına dönüşsün isteniyor. Gazze’deki katliamın durdurulmamasının sebebi de bu olsa gerek...

Jimenez’e göre dördüncü kehanet Yeremya’daki "İşte, güçlerinin dayanağı olan Elam'ın (İran’ın) yayını kıracağım. Göğün dört bucağından dört rüzgârı Elam'ın üzerine göndereceğim. Onları bütün o rüzgârlarla dağıtacağım ve Elam'dan sürülenlerin gelmediği hiçbir ulus kalmayacak. Onları yok edinceye dek peşlerinden kılıç göndereceğim, tahtımı İran’a kurup krallarını ve görevlilerini yok edeceğim" şeklindedir.

Jimenez, sonunda “İsrail'de peygamber sözlerinin gözlerimizin önünde gerçekleştiğine tanık olmak inanılmaz bir şey. Bu durum bizi hem Yahudilerin hem de Arapların kurtuluşu için hararetle dua etmeye ve İsa Mesih'in yakın zamanda geri dönüşünü heyecanla beklemeye sevk etmelidir.” diyerek, Hristiyanları ve Arapları, Siyonizme ısındırmaya çalıştı!

Afganistan, Irak, Suriye ve Libya’yı işte bu niyetlerle darmadağın ettiler, sıradaki ülkeler de belli... Bunları yok saymak, başını kuma gömmek olur...