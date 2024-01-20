İsrail Lübnan’ı vurdu

İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısı sebebiyle 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda yaşamını yitiren 2 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

İSRAİL SURİYE’Yİ DE VURDU

İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin başkenti Şam’da bir binayı hedef aldığı ifade edildi.

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in, Şam'ın yerleşim yeri MazzeH Mahallesi'ndeki bir binayı hedef aldığını aktardı.

Suriye’de yayın yapan medya kuruluşları da patlama seslerinin geldiğini belirtti.

Saldırılarda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan İsrail 2011 yılından beri ara ara Suriye'ye saldırılar yapıyor. Daha önce yapılan saldırılarda da Şam ve Halep Havalimanları kapatılmak zorunda kalınmıştı.