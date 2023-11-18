İsrail mülteci kampına saldırdı. 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail mülteci kampına saldırdı. 5 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin devlet televizyonu, İsrail'in Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

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BATI ŞERİA'DA 1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ 2'Sİ YARALANDI

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, 2'sini yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında ateş açtığı Filistinli genç Ömer eş-Şahruri (18) hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Çok sayıda İsrail güçleri, kentin üzerinde uçan keşif uçakları ve bazı binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar arasında Tubas kentine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerini aramaya başladı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

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