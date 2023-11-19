Son dakika... İsrail gemisi kaçırıldı

İran bağlantılı Direniş Ekseni'ne dahil olan Yemen'deki Şii Husilerin Kızıldeniz'de Galaksi Lideri isimli bir İsrail gemisini kaçırdığı haberi geldi.

Al Arabiya'nın haberine göre ilkin İsrail kaynakları, Husilerin Kızıldeniz'de kısmen İsrail'e ait olan bir gemiye el koyduğunu söyledi. Kaynaklara göre gemide İsrail vatandaşı bulunmuyor. Edinilen bilgiye göre gemide 22 kişi var.

GEMİ İSRAİL'E AİT DEĞİL İDDİASI

Al Arabiya ardından "İsrail ordusu, Yemenli Husilerin Kızıldeniz'in güneyinde Türkiye'den Hindistan'a gitmekte olan bir kargo gemisine el koyduğunu, geminin İsrail'e ait olmadığını ve mürettebatında İsrailli bulunmadığını söyledi" haberini geçti.

Kaçırma eyleminden önce sabah saatlerinde Husilerin askeri sözcüsü Yahya es Seri, grubun Telegram kanalından, İsrail şirketlerinin sahip olduğu veya işlettiği veya İsrail bayrağı taşıyan tüm gemileri hedef alacaklarını duyurdu. Açıklamada Kızıldeniz'de aşağıdaki gemi türlerinin tamamının hedef alınmaya başlanacağı belirtildi:

1) İsrail bayrağını taşıyan gemiler

2) İsrail şirketlerinin işlettiği gemiler

3) İsrail şirketlerine ait gemiler

Husi Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, tüm ülkelere bu tür gemilerin mürettebatında çalışan vatandaşlarını geri çekme çağrısında bulundu.

Husilerin İsrail gemisi kaçırdığı haberine koşut İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'dan Direniş Ekseni ile ilgili açıklama geldi. Abdullahiyan, "Direniş gruplarının İsrail ile destekçileri üzerindeki baskıyı akıllı şekilde ayarladığı, baskı için daha henüz aktive edilmemiş kapasiteye sahip olduğunu" söyledi.

HUSİLER İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALABİLECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

Husilerin lideri Abdülmelik el Husi, salı günkü açıklamasında, güçlerinin İsrail'e daha fazla saldırı düzenleyeceği ve Kızıldeniz ile Bab el Mendeb Boğazı'ndaki İsrail gemilerini hedef alabilecekleri konusunda uyarmıştı. Husi lideri, "Kızıldeniz'de, özellikle Bab el Mendeb ile Yemen bölgesel sularının yakınında bulunan İsrail gemilerini sürekli izlemek ve aramak için gözlerimiz açık" demişti.

Husilerin bu ay İsrail'e karşı çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmesi, İsrail - Filistinli savaşının Ortadoğu'nun geneline yayılma riskini pekiştirmişti.

2015'ten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun askeri müdahalesine karşı savaşan Husiler, on binlerce savaşçı ve devasa balistik füze ile silahlı insansız hava aracı cephaneliğiyle Arap Yarımadası'nda büyük bir askeri güç olarak ortaya çıktı. Grup, Yemen'in kuzeyini ve Kızıldeniz kıyılarını kontrol ediyor. (Al Arabiya, The Cradle, Reuters)