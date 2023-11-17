İsrail yüzlerce kişinin sığındığı okulu vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardıman ve katliama devam ediyor. İşte o katiam gibi saldırılara bugün bir yenisi daha eklendi. Yüzlerce kişinin sığındığı okula bomba yağdıran İsrail, yine sivilleri katletti.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan el-Zaytun mahallesinde, yerinden edilmiş binlerce insanı barındıran el-Falah Okulu vuruldu.

Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İSRAİL’E GÖRE, KASSAM TUGAYLARI'NIN ELİNDE 239 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.