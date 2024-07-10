İsrail okul bahçesinde top oynayan çocukları vurdu

İsrail’in Filistinlilerin sığındığı ve çocukların top oynadığı sırada okulu vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail 9 aydan fazladır Gazze’yi art arda vuruyor. Son gelen iddialara göre, 39 bine yakın insan hayatını kaybetti. Katliamda 89 binden fazla kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.

ÇOCUKLARIN OLDUĞU OKUL VURULDU

Yeni bir saldırı videosu herkesin yüreğini acıttı. İsrail, Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu.

Abesan bölgesindeki Filistinlilerin sığındığı okulun vurulma anı gündem oldu. O anlarda gençlerin ve çocukların okul bahçesinde futbol maçı oynadığı görüldü.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ekiplerine sevk edilerek yaralılar Nasır ve El-Emel hastanelerine nakledildi.

Saldırıda, çoğunluğu çocuk ve kadın 29 kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler infiale neden oldu.

FİLİSTİNLİLER KUZEYE DOĞRU KAÇIYOR

Dün, yoğun saldırılar sonucu binlerce Filistinli Gazze'de kuzeye doğru kaçmaya başladı. İsrail gece boyunca Gazze kent merkezinin doğu, batı ve orta bölgelerini ağır bombardıman altına aldı.

Saldırılar sonucunda bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.