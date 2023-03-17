İsrail, öldürdüğü bir Filistinlinin naaşını 3 yıl sonra teslim etti

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Sivil İşler Genel Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesi sakinlerinden Süfyan el-Havaca'nın 23 Mart 2020'de, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in 3 yıl sonra teslim ettiği Havaca'nın cenazesinin, Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine götürüleceği ve buradaki işlemlerin ardından ailesi tarafından toprağa verileceği kaydedildi.

"Şehitlerin Cenazelerini Geri Alma Ulusal Girişimi" Koordinatörü Emin el-Bayıd ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, 130 Filistinlinin cenazesini alıkoymaya devam ettiğini söyledi.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını, "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.