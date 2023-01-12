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İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskın sırasında ağır şekilde yaraladığı Filistinli 2 genç hayatını kaybetti, 3 Filistinli de yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 23:33
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İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
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(AA) - Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskında Abdulhadi Yusuf'u (18) göğsünden, Habib Kumeyl'i (25) de başından vurarak ağır şekilde yaraladı.

Filistinli iki genç, kaldırıldıkları Cenin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Baskınlar sırasında İsrail askerleri 3 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail ordusuna bağlı özel birliklerin takviye güçlerle düzenlediği baskının, "Muhammed Ali Kamil isimli aranan bir Filistinliyi tutuklamaya yönelik olduğu" ifade edildi.

Baskınları engellemeye çalışan Filistinli silahlı direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

İsrail güçleri 24 saatte 5 Filistinliyi öldürdü

2022'yi son 17 yılın en kanlı senesi olarak geçiren işgal altındaki Batı Şeria, 2023'e de İsrail güçlerinin yoğun baskınları altında girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu yılın başından itibaren İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 9'a ulaştı.

Baskınların bilançosunun ağır olduğu son 24 saat içerisinde de İsrail askerleri 5 Filistinliyi öldürdü.

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