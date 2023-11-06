İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurdu

İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurdu

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde 450 yerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi.

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü.

Gazze'deki Filistin hükümeti, bölge genelindeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirmişti.

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