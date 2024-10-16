İsrail ordusuna ait tank UNIFIL’e ait gözetleme kulesini vurdu

İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nü (UNIFIL) bir kez daha hedef aldı.

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, “Bu sabah Kafer Kela yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemledi. İki kamera tahrip oldu ve kule hasar gördü” denildi.

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UNIFIL mevzilerine bir kez daha doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldığı aktarılan açıklamada, “İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

aldırıda, BM askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi.