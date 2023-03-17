17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İsrail ordusunda Netanyahu krizi

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı aralarında iki eski kuvvet komutanının da bulunduğu 100 elit yedek asker, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı düzenlemesi karşısında "orduda görev alamayacaklarını" açıkladı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:54
Takip Et

İsrail ordusunda Netanyahu hükümetine tepkiler artıyor

İsrail ordusunda Netanyahu krizi
+
Aa
-

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine tepkiler ordu içinde giderek artıyor.

Hava Kuvvetlerinde görev yapmış iki eski komutanın da yer aldığı elit gizli hava birliğinde görevli 100 yedek asker ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, askerler, "yargı darbesi" şeklinde niteledikleri Netanyahu hükümetinin yasal düzenlemelerinin devam etmesi halinde "orduda hizmet edemeyeceklerini" kaydetti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İsrail demokrasisinin gözümüzün önünde can çekiştiği anayasal durum karşısında askeri emirlere uymak, ettiğimiz yemine, vicdanımıza, misyonumuza ters düşecektir. Vicdanımızın sesi artık orduda hizmet etmemizi mümkün kılmayabilir.

Açıklamada ismi paylaşılmayan bir teğmen de "İsrail'in Yahudi demokrasisine karşı tehdidin hep içeriden değil dışarıdan geleceğini düşünürdük. Şimdi tam aksi oluyor ve bunu engellemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail'de ordu ve siber güvenlik birimlerindeki komuta kademesinden isimlerin de yer aldığı yüzlerce yedek asker, dün yaptıkları ortak açıklamada Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesini protesto etmek için 19 Mart'ta greve gideceklerini açıklamıştı.

İSRAİL'DEKİ TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek asker hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
3
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
7
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hortum paniği
﻿Hortum paniği
﻿Hortum paniği
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.