İsrail ordusunda Netanyahu krizi

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine tepkiler ordu içinde giderek artıyor.

Hava Kuvvetlerinde görev yapmış iki eski komutanın da yer aldığı elit gizli hava birliğinde görevli 100 yedek asker ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, askerler, "yargı darbesi" şeklinde niteledikleri Netanyahu hükümetinin yasal düzenlemelerinin devam etmesi halinde "orduda hizmet edemeyeceklerini" kaydetti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İsrail demokrasisinin gözümüzün önünde can çekiştiği anayasal durum karşısında askeri emirlere uymak, ettiğimiz yemine, vicdanımıza, misyonumuza ters düşecektir. Vicdanımızın sesi artık orduda hizmet etmemizi mümkün kılmayabilir.

Açıklamada ismi paylaşılmayan bir teğmen de "İsrail'in Yahudi demokrasisine karşı tehdidin hep içeriden değil dışarıdan geleceğini düşünürdük. Şimdi tam aksi oluyor ve bunu engellemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail'de ordu ve siber güvenlik birimlerindeki komuta kademesinden isimlerin de yer aldığı yüzlerce yedek asker, dün yaptıkları ortak açıklamada Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesini protesto etmek için 19 Mart'ta greve gideceklerini açıklamıştı.

İSRAİL'DEKİ TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek asker hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu. (AA)