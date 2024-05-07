'Savaş sürerken ordu denetlenemez' İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’den skandal açıklama

İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi, Kamu Denetçisi Matanyahu Englman’ın Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin orduya soruşturma açılması hakkındaki planına karşı çıkan bir mektup gönderdi.

Halevi, Englman’a gönderdiği mektupta, orduya yönelik herhangi bir soruşturmanın, ordunun gerçekleştirdiği saldırılara zarar vereceğini kaydetti.

Orduyu denetlemenin zamanı olmadığını ileten Halevi, "Savaş döneminde orduda hiçbir zaman denetim yapılmamıştır. Şimdi böyle bir soruşturma yapılmasında ısrar edilmesi, ordunun askeri operasyonlarına engel olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, geçtiğimiz hafta Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bir mektup göndermiş ve 7 Ekim saldırıları ve Gazze'deki savaşla ilgili belgelerin kısıtlama olmaksızın teslim edilmesini istemişti. Englman, Halevi'ye hitaben de "orduda denetim yapılmasının zamanının geldiğini" ifade etmişti.