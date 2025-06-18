İsrail ordusunun müzisyeni Jonathan Keren’e protesto!

Jonathan Keren, daha önceki röportajlarında İsrail ordusuna bağlı olduğunu söylemişti. Müzisyen, 18 Haziran tarihinde Zorlu PSM’de konser vermeye hazırlanıyor. Bu durum ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı #derhaliptalet hastag’i ile birlikte tepki yağdırdı.

‘Özgürlük Nöbeti Platformu’ ile birlikte İslami platformlar konseri protesto edeceğini duyurdu. Yorumlarda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ardından Türkiye’de sahneye çıkmasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

Konserin iptal edilmemesi durumunda etkinlik alanında eylem düzenleneceği duyuruldu.