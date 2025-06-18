İsrail ordusunun müzisyeni Jonathan Keren’e protesto!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ordusunun müzisyeni Jonathan Keren’e protesto!

İsrail, uzun süredir Gazze’deki sivillere bombalar yağdırıyor. Bu kez de İran’a üst üste saldırılar gerçekleştirmeye başladı. İsrail ordusuyla bağlantılı müzisyen Jonathan Keren’in 18 Haziran günü İstanbul’da konser verecek olması tepkilere yol açtı.

Jonathan Keren, daha önceki röportajlarında İsrail ordusuna bağlı olduğunu söylemişti. Müzisyen, 18 Haziran tarihinde Zorlu PSM’de konser vermeye hazırlanıyor. Bu durum ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

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Sosyal medyada birçok kullanıcı #derhaliptalet hastag’i ile birlikte tepki yağdırdı.

‘Özgürlük Nöbeti Platformu’ ile birlikte İslami platformlar konseri protesto edeceğini duyurdu. Yorumlarda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ardından Türkiye’de sahneye çıkmasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

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Konserin iptal edilmemesi durumunda etkinlik alanında eylem düzenleneceği duyuruldu.

Sosyal medyada hızla yayılan çağrılarda, organizasyon yetkililerine ve hükümete konserin iptali için baskı yapılıyor.

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