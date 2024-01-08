İsrail polisi Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu öldürdü

Kaynak: İHA
İsrail polisi Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu öldürdü
İsrail polisi, Kudüs’teki bir kontrol noktasına düzenlenen araçlı saldırıya karşılık verildiği sırada 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun “yanlışlıkla” vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kız çocuğunu öldürdü. İsrail polisi, Kudüs Valiliğine bağlı Biddu kasabasındaki kontrol noktasına bir aracın çarptığını ifade ederek, araçta bulunan 1’i kadın olmak üzere 2 kişinin öldürüldüğünü aktardı. İsrail polisi, araçla gerçekleştirilen saldırıda bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını aktardı. Saldırıya karşılık verildiği sırada “yanlışlıkla” 3 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıklayan polis, “Açılan ateş nedeniyle başka bir araçta bulunan bir kız çocuğu vuruldu" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri, 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kısa bir süre sonra olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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