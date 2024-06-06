İsrail protestosu vatandaşa yaradı: Fabrika önüne "deterjan hayrat çeşmesi" yaptırdı

Afyonkarahisar'da bir iş adamı, İsrail'in deterjan ürünlerini protesto etmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. İş adamı, kendi fabrikasının önüne "deterjan hayrat çeşmesi" yaptırdı. Bu çeşmeden çıkan suyun içerisinde Türk markalarının deterjanları bulunuyor. İş adamının bu ilginç protestosu, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gördü. Birçok kişi, bu tür yaratıcı ve barışçıl protesto yöntemlerini desteklerken, bazıları ise bu tür eylemlerin etkili olup olmadığını sorguladı.