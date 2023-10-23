İsrail saldırılarında Gazze’deki 29 BM personeli öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim’den bu yana 29 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
İsrail saldırılarında Gazze’deki 29 BM personeli öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 29 UNRWA personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖLDÜRÜLEN PERSONELİN YARISI ÖĞRETMEN

Açıklamada, "Şok içerisindeyiz ve yas tutuyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 29 meslektaşımızın öldürüldüğü doğrulandı. Bu meslektaşlarımızın yarısı UNRWA’da öğretmendi. Ajans olarak mahvolduk” denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde bugüne kadar bin 873'ü çocuk, bin 23'ü kadın, 187'si yaşlı olmak üzere toplam 4 bin 651 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, 14 bin 245 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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