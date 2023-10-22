İsrail savaş kabinesi toplandı!

Tel Aviv'de bulunan İsrail Genel Merkezi'nde İsrail savaş kabinesi toplandı

İsrail savaş kabinesi toplandı!

Tel Aviv'de bulunan İsrail Genel Merkezi'nde İsrail savaş kabinesi toplandı

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