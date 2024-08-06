İsrail savaş uçakları Beyrut'ta

İsrail ve Lübnan Hizbullah’ı arasındaki gerilim sürüyor. İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan’da Hizbullah’ın kontrolündeki noktalara saldırı gerçekleştirdi.
Yükselen dumanlar Lübnan’ın sınır hattındaki köylerinden görüldü. Hizbullah ise İsrail’in saldırılarına karşılık verdi. İsrail’in saldırılarının ardından bölgede orman yangınları çıkarken Güney Lübnan’ın sınır hattında yaşayanlar köylerini terk etmeye başladı.
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BEYRUT’TA
İsrail savaş uçakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yapması beklenen açıklamalardan önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta alçak uçuş yaptı.
Uçaklar, sonik patlama yaratırken, yüksek ses ve uçakların geçişi Beyrut halkı korku ve paniğe yol açtı.
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