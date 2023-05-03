İsrail, Suriye'yi vurdu: 7 kişi öldü

İsrail'in dün Suriye'ye yaptığı hava operasyonunda 7 kişinin öldüğü bildirilirken, Halep Havaalanı'nın da kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

İsrail, Suriye'yi vurdu: 7 kişi öldü

İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetine dün gece düzenlediği saldırılarda dört Suriyeli subay ve üç İran destekli savaşçı öldü. Bölgenin uluslararası havaalanını hizmet dışı kaldı.

Suriye'de on yılı aşkın bir süredir devam eden savaş sırasında İsrail, başta İran destekli güçler ve Lübnanlı Hizbullah savaşçıları ile Suriye ordusu mevzilerini hedef alan yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail füzelerinin Pazartesi günü geç saatlerde yakınlardaki "Halep uluslararası havaalanı bölgesini ve Neyrab askeri hava alanı bölgesini" hedef aldığını ve her iki tesiste de patlamalar ve "ağır hasar" olduğunu bildirdi.

Devlet haber ajansı SANA'nın verdiği bilgiye göre, Halep uluslararası havaalanını ve Halep çevresindeki bir dizi yeri hedef alan bir hava saldırısı da düzenledi. Bu sebeple havaalanının kullanılamadığı belirtildi.

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