İsrail yerleşim bölgelerini hedef aldı: 30 ölü

İsrail Gazze Şeridi’ndeki yerleşim bölgelerinde farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İsrail yerleşim bölgelerini hedef aldı: 30 ölü

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 45 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun dün yine yerleşim bölgelerini hedef alması sonucu onlarca sivil hayatını kaybetti, birçok ev yıkıldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Derviş ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışması başlatıldı. İsrail savaş uçaklarının kamptaki Muhaymar ailesinin evine düzenlediği saldırıda ise 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentindeki Saleha ailesinin yaşadığı evi de hedef aldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken, 15 kişinin ise enkaz altında kaldığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İsrail ordusunun sabaha karşı Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu onlarca kişi yaralandı, olay yerinde büyük bir yıkım meydana geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 500’ü çocuk olmak üzere 13 bine yükseldi.

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