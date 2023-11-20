İsrail ordusu Lübnanlı milletvekilinin evini vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı top mermilerinden biri Lübnan'daki Şii Emel Hareketi Milletvekili Kablan Kablan'ın,Meys el-Cebel bölgesinde bulunan evine isabet etti. Saldırıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

HİZBULLAH İSRAİL’İ LÜBNAN'DAN VURMAYA DEVAM EDİYOR

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'de 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Söz konusu saldırılardan biri yarım ton ağırlığındaki Burkan füzesi ile gerçekleştirildi.

HİZBULLAH VE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda şu ana kadar 1523 İsraillinin yaralandığını, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında İsrail’e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını bildirdi.

İsrail ise savaş uçakları ve İHA'larla düzenlediği saldırıların yanı sıra topçu atışlarıyla Hizbullah'ın saldırılarına yanıt veriyor.

İSRAİL’İN GAZZE’DEN SONRAKİ HEDEFİ LÜBNAN MI?

İsrail Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Lübnan halkını tehdit ederek, “Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e yaptığı saldırıları durdurmazsa Lübnan halkının sonu Gazze halkı gibi olur” demişti. Buna rağmen Hizbullah’ın Lübnan’dan yaptığı saldırılara devam etmesi, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıların ardından bir sonraki adresi Lübnan’mı olacak? sorularını beraberinde getirdi.