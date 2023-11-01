İsrail zırhlılarının Kassam Tugayları tarafından yok edildiği görüntüler

İsrail'de devam eden kara ve hava saldırılarına ait görüntüler paylaşılmaya devam ediyor. Kassam Tugayları İsrail'e ait zırhlıları yok ettiği görüntüleri servis etti.
01 Kasım 2023 Çarşamba
İsrail'de devam eden kara ve hava saldırılarına ait görüntüler paylaşılmaya devam ediyor. Kassam Tugayları İsrail'e ait zırhlıları yok ettiği görüntüleri servis etti.
İsrail'de devam eden kara ve hava saldırılarına ait görüntüler paylaşılmaya devam ediyor. Kassam Tugayları İsrail'e ait zırhlıları yok ettiği görüntüleri servis etti.