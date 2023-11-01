İsrail zırhlılarının Kassam Tugayları tarafından yok edildiği görüntüler

İsrail'de devam eden kara ve hava saldırılarına ait görüntüler paylaşılmaya devam ediyor. Kassam Tugayları İsrail'e ait zırhlıları yok ettiği görüntüleri servis etti.