İsrail’de askerler komutanları görevden alınınca üslerini terk ettiler

İsrail ordusunda "Golani Tugayı"ndan onlarca askerin, bölük komutanının görevden alınmasını protesto etmek için silahlarını bırakıp üslerini terk etti.

İsrail’de askerler komutanları görevden alınınca üslerini terk ettiler

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde söz konusu askerlerin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan, Ramallah'ın batısındaki "Tzeelim" askeri üssünde görev yaptığı belirtildi.

Golani Tugayı'ndaki onlarca askerin eğitim sırasında "Tavor" tipi silahlarını askeri üste bırakarak, bölük komutanının görevden alınmasını protesto etmek için üssü terk ettiği kaydedildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, Tugay Komutanı Yiftah Norkin’in, komutanları hakkında verilen kararı açıklamak ve kampa dönmeye ikna etmek için askerlerle görüştüğü aktarıldı.

Görevden alınan İsrailli komutanın adı paylaşılmazken, üsten ayrılan askeri personel sayısı hakkında da bilgi paylaşılmadı.

Olay üzerine İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, yaşananların ordunun değerleriyle bağdaşmayan ciddi bir olay olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

Olay hakkında araştırma ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İsrail Ordusu, Golani Tugayı komutanın belirli bir olay nedeniyle değil, görevinde gösterdiği performansındaki "tutarsızlık" nedeniyle görevinden alındığını açıklamıştı. (AA)

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