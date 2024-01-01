İsrail’de cezaevindeki Filistinli kadınlar işkenceye maruz kalıyor

Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı, 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden, avukatların Damon Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ve buradaki esirlerle görüşmelerinin ardından çoğunluğu Gazze Şeridi'nden olan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Damon Cezaevi'nde çoğunluğu Gazze’den, diğerleri Batı Şeria ve Kudüs ile İsrail'deki şehirlerden 80 kadın mahkumun bulunduğu belirtildi.

Cezaevindeki Filistinli kadınların işkence gördüğü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı, aç bırakıldığı belirtilen açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu ve bundan dolayı çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı vurgulandı. Hapishane yönetiminin battaniye girişine de izin vermediği kaydedildi.

Bazı mahkumların hapse girmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen hâlen aynı kıyafeti giydiği, hapishane yönetiminin, kıyafet girişine de müsaade etmediği aktarıldı.

Gazzeli esirler ile diğer esirlerin birbirinden ayrı tutulduğu, iletişim halinde olmalarının engellendiği ifade edilen açıklamada, Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin onlara içmeye elverişli olmayan sular verdiği aktarıldı.

HAMİLE FİLİSTİNLİ KADIN AÇ BIRAKILIYOR

Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı kaydedildi. 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.

İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere hukuk dışı uygulamalarına karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumdan harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.