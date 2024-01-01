İsrail Gazze'de 29 askerini 2yanlışlıkla' öldürdü

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın Aksa Tufanı harekatı sonrasında hava saldırılarına başlayan İsrail ordusu, daha sonraki süreçlerde Gazze’ye bir kara harekatı düzenleyerek, yaptığı sivil katliamlarının sayısını her geçen artırdı.

IDF’den yapılan açıklamada 3 aydır süregelen operasyonlarda toplamda 29 İsrail askeri, kendi orduları tarafından yanlışlıkla öldürüldü.

Ordunun açıklamasına göre, öldürülen askerlerin 18 i yanlış kimlik tespiti yüzünden, 2’si diğer askerler tarafından açılan ateş sonucunda, diğer askerlerin ise şarapnel parçaları ve zırhlı araçların altında kalmalarından dolayı hayatlarını kaybetti.

IDF bu askerlerin ölümüne ise bölgede çok sayıda asker bulunması, yaşanılan iletişim sorunları, askerlerin yorulması ve bölgede kurallara uyulmaması gibi sorunların sebep olduğu belirtildi.

ÖLEN ASKER SAYISI 170’E YÜKSELDİ

IDF’nin yaptığı açıklamada kara operasyonlarının başladığı günden bu yana öldürülen asker sayısının 170’e yükseldiğini belirtti.

Ayrıca ordudan yapılan açıklamada dün gece HAMAS tarafından İsrail topraklarına 20’den fazla roket atıldığı bu roketlerin de çoğunun Demir Kubbe Hava Sistemi tarafından imha edildiği de belirtildi.

Açıklamanın devamında dün gece atılan roketler nedeni ile kendilerine ulaşan yaralanma ve can kaybının olmadığı da ifade edildi.