İsrail Gazze'de 29 askerini 2yanlışlıkla' öldürdü

Kaynak: İHA
İsrail Gazze'de 29 askerini 2yanlışlıkla' öldürdü
İsrail Ordusundan yapılan açıklamada kara harekatının başladığı günden bu yana Gazze’de 29 İsrail askerinin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın Aksa Tufanı harekatı sonrasında hava saldırılarına başlayan İsrail ordusu, daha sonraki süreçlerde Gazze’ye bir kara harekatı düzenleyerek, yaptığı sivil katliamlarının sayısını her geçen artırdı.

IDF’den yapılan açıklamada 3 aydır süregelen operasyonlarda toplamda 29 İsrail askeri, kendi orduları tarafından yanlışlıkla öldürüldü.

Ordunun açıklamasına göre, öldürülen askerlerin 18 i yanlış kimlik tespiti yüzünden, 2’si diğer askerler tarafından açılan ateş sonucunda, diğer askerlerin ise şarapnel parçaları ve zırhlı araçların altında kalmalarından dolayı hayatlarını kaybetti.

IDF bu askerlerin ölümüne ise bölgede çok sayıda asker bulunması, yaşanılan iletişim sorunları, askerlerin yorulması ve bölgede kurallara uyulmaması gibi sorunların sebep olduğu belirtildi.

ÖLEN ASKER SAYISI 170’E YÜKSELDİ

IDF’nin yaptığı açıklamada kara operasyonlarının başladığı günden bu yana öldürülen asker sayısının 170’e yükseldiğini belirtti.

Ayrıca ordudan yapılan açıklamada dün gece HAMAS tarafından İsrail topraklarına 20’den fazla roket atıldığı bu roketlerin de çoğunun Demir Kubbe Hava Sistemi tarafından imha edildiği de belirtildi.

Açıklamanın devamında dün gece atılan roketler nedeni ile kendilerine ulaşan yaralanma ve can kaybının olmadığı da ifade edildi.

İlgili Haberler
İsrail’de cezaevindeki Filistinli kadınlar işkenceye maruz kalıyor
İsrail’de cezaevindeki Filistinli kadınlar işkenceye maruz kalıyor
İsrail’den Gazze'deki 5 tugayını geri çekme kararı
İsrail’den Gazze'deki 5 tugayını geri çekme kararı
İsrail'de seçim savaş sebebiyle ikinci kez ertelendi
İsrail'de seçim savaş sebebiyle ikinci kez ertelendi
Dünyaca ünlü yönetmen İsrail'e ateş püskürdü, "Böyle bir katliam görmedim"
İsrail, Gazze’de bir gazeteciyi daha öldürdü
İsrail, Gazze’de bir gazeteciyi daha öldürdü
Son Haberler
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman?
1500 kişi alınacak. Bakan duyurdu Gündem
1500 kişi alınacak. Bakan duyurdu
Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan yarım sezon için alacağı para dudak uçuklattı. 2024'in ilk kazananı Spor
Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan yarım sezon için alacağı para dudak uçuklattı. 2024'in ilk kazananı
Messi'nin forması emekli oluyor Spor
Messi'nin forması emekli oluyor
İsrail Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü Dünya
İsrail Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü
Bir şehir sis yuttu. 10 gündür göz gözü görmüyor Yaşam
Bir şehir sis yuttu. 10 gündür göz gözü görmüyor
Evinde bulunduranlar eyvah diyecek ‘O cezalar katmerli şekilde artacak' Ekonomi
Evinde bulunduranlar eyvah diyecek ‘O cezalar katmerli şekilde artacak'