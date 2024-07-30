İsrail’de ortalık karıştı. Askeri üssü bastılar

İsrail’de ortalığı karıştıran gelişmeler yaşandı. Hamas’ın bazı üst düzey askeri yetkililerinin de tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli bir tutukluya işkence yapıldığı gerekçesiyle 9 İsrailli askeri gözaltına alındı.

Ordu yetkilileri yaptığı açıklamada gözaltına alınan askerlerin tutukluya ciddi şekilde kötü muamele yaptıklarını belirtti.

ASKERİ ÜSSÜ BASTILAR

Askerlerin işkence nedeniyle gözaltına alınması sonrası İsrail’de ortalık karıştı. Polisle çatışan aşırı sağcılar Beit Lid üssüne girdi. Polis, pazartesi gecesi Beit Lid'e giren kalabalığı dağıttıklarını söyledi ve bir açıklamada "birkaç vatandaşın" üsse girdiğini ve "birkaç dakika içinde dağıtıldıklarını" iddia etti.

Beit Lid'de isyan çıkaran protestocuların bir kısmının İsrail ordusunun üniformalarını giydiği ve silahlı oldukları görüldü.