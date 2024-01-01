İsrail'de seçim savaş sebebiyle ikinci kez ertelendi

İsrail’in Gazze’ye saldırması gerekçe gösterilerek 31 Ekim’de yapılması gereken yerel seçimler, 30 Ocak’a ertelenmişti. İsrail basınına göre Netanyahu hükümeti, seçimlerin ocak sonunda yapılabilmesi için koşulların uygun olup olmadığı yönünde ordudan görüş istedi.

İsrail ordusu, yerel seçimde aday olan yüzlerce kişinin halihazırda yedek asker olarak görev yaptığını ve seçimler sebiyle bu kişilere izin verilmesi gibi bir durumunda imkansız olduğunu hükümete iletti.

Bu görüşün ardından ise İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.