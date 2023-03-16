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İsrail'de yüzlerce yedek asker greve gidiyor

İsrail güvenlik güçlerine bağlı siber güvenlik birimlerindeki yüzlerce yedek asker, Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesini protesto etmek için 19 Mart'ta greve gideceklerini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:33
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İsrail'de siber güvenlikçi yüzlerce yedek asker, yargı reformuna karşı greve gidiyor

İsrail'de yüzlerce yedek asker greve gidiyor
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İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail'de çeşitli güvenlik birimlerine bağlı siber istihbarat servislerinde hizmet veren yüzlerce yedek askerin boykota gideceği belirtildi.

Haberde, siber güvenlik birimlerinde hükümetin yargı düzenlemesini boykot etmek isteyen ordu mensupları tarafından yapılan açıklamaya şu ifadelerle yer verildi:

"Silah demokrasiye doğrultulmuş durumda ve tetik yakın zamanda çekilecek. Olaylar bizi bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. 19 Mart Pazar gününden itibaren İsrail ordusunda ve polis özel harekattaki 450 yedek askerin yanı sıra Şin-Bet (Şabak), MOSSAD ve askeri istihbaratın siber güvenlik birimlerinde çalışan 200 yedek asker, siber güvenlik birimlerinde gönüllü hizmet vermeyecek. Demokrasi güvenceye alındığında, memnuniyetle yeniden gönüllü oluruz. Diktatörle anlaşma yok."

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, haftalardır devam ediyor. (AA)

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