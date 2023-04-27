İsrail'de "yargı reformu" yangını dinmek bilmiyor: Bu kez destek için sokaktalar

İsrail hükümetinin tartışmalara yol açan "yargı reformu" paketi uzun süren karşıt eylemlere sebep olmuştu. Bu kez sağ görüşlü İsrailli gruplar hükümete destek için sokaklara çıktı.

İsrail'de "yargı reformu" yangını dinmek bilmiyor: Bu kez destek için sokaktalar

Binlerce İsrailli hükümetin yürürlüğe koymak istediği tartışmalı yargı reformuna destek olmak için sokaklara döküldü.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, sağ görüşlü binlerce kişinin, ülkede krize sebep olan yargı reformunu desteklemek için Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde toplandığı belirtildi.

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YARGI REFORMUNUN YASALAŞMASINI TALEP EDİYORLAR

Göstericilerin, hükümetten İsrail Meclisi'nde haftaya başlayacak yaz döneminde yargı reformu planını yasalaştırmasını talep ettiği kaydedildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından göstericilerin fotoğrafını paylaşarak, "Bu gece hükümetimizi desteklemek için Kudüs'e gelen yüz binlerce İsrailliye teşekkür ediyorum. Sizin tutkunuz ve vatanseverliğiniz beni çok duygulandırıyor." ifadesini kullandı.

"Milyonun gösterisi" ismi verilen gösteriyi sağ görüşlü partilerin organize ettiği ve hafta başından bu yana katılım çağrısı yaptığı aktarıldı.

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"ÜLKE TARİHİNİN EN CİDDİ KRİZİ"

Gösteriyi Netanyahu'nun partisi Likud ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nin finanse ettiği kaydedildi.

İsrail polisinin gösteri sebebiyle Kudüs’teki bazı caddeleri kapattığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 23 Nisan’da tartışmalı "yargı reformu" için “devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

YARGI REFORMU EYLEMLERİ NASIL BAŞLADI

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti.

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