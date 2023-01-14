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İsrail'deki Türk uçağının yolcularına gelen gizemli mesajın ardından uçuş durduruldu

İsrail´in Ben Gurion Havalimanı´ndan Türkiye´ye uçması planlanan Pegasus Havayolları uçağı, yolcuların cep telefonlarına tehdit fotoğrafları gelmesi üzerine ertelendi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:13
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İsrail'deki Türk uçağının yolcularına gelen gizemli mesaj uçuşları durdurdu

İsrail'deki Türk uçağının yolcularına gelen gizemli mesajın ardından uçuş durduruldu
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İsrail medyasına göre, yolculara 2009'da New York'ta Hudson Nehri'ne düşen uçak kazasına ait bir fotoğraf AirDrop ile Apple cihazlara gönderildi.

Fotoğrafta Arapça "Keşke hepimiz ölseydik" yazısı yer alması yolcularda paniğe neden oldu.

Polis 10 şüpheli şahsı uçaktan indirdi ve sorgulanmak üzere Ben Gurion Havalimanına götürdü.

Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, uçuş ancak yolcuların bagajları kontrol edildikten sonra kalktı.

Kasım ayında benzer bir olayda, Pegasus Havayollarının Ben Gurion Havalimanı'ndan Türkiye'ye yaptığı uçuş, yolcuların cep telefonlarına tehdit görüntüleri gelmesi üzerine ertelenmişti.

Olayla ilgili olarak bir yolcu gözaltına alınmıştı.

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TC Vatandaşı
14.01.2023 10:58
Yer İsrail ve hava yolları Pegasus. Size neyi hatırlatıyor? Anlamayanlar için tiyo veriyorum. Google aramaya sayfasında "İsrail Pegasus yazılımı" yazın. :)  
 
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