İsrail’den Cenin Mülteci Kampı’na baskın

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu 40’tan fazla askeri araç ve buldozerle Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Çok sayıda Filistinlinin evine baskın yapan İsrail güçlerinin ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu, çocuğun gerçek mermiyle bacağından vurulduğu belirtildi.

İsrail güçleri, düzenlediği baskında en az 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

EVLERDE YANGIN ÇIKTI

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda Selim Ebu Avad’ın evine roketle saldırması sonucu evde çıkan yangında ciddi hasar oluştu.

Kamptaki es-Semran Mahallesi'nde de İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Osman Ebu Katne’nin evinde de yangın çıktı.

Cenin’deki Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda bir hastayı nakletmek isteyen sağlık ekiplerini darbettiği bildirildi.

Cenin Devlet Hastanesi ile İbni Sina Hastanesini kuşatan İsrail askerleri, ambulansları arayarak sağlık ekiplerinin çalışmasını engelledi.

İsrail ordusuna ait buldozerler kampın çevresindeki sokak ve caddelerde altyapıya ciddi zarar verdi ve bölge sakinlerinin araçlarını tahrip etti.

BİRÇOK MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Hayfa Caddesi'nde bir fırına baskın düzenleyen İsrail güçleri, işletmede arama yaptı ve güvenlik kamerası kayıtlarını sildi.

Yaklaşık 9 saat süren İsrail baskını nedeniyle Cenin'deki Arap Amerikan Üniversitesi öğrencileri evlerine dönemedi. Üniversite yönetimi öğrencilerin bir kısmına kalacak yer sağlarken diğer bir kısmı ise civardaki yakınlarının evlerine yöneldi.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde elektrik trafolarını hedef alması nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Öte yandan, Hamas’a bağlı El-Aksa televizyonunun haberinde, Cenin’deki Kassam Tugayları ile baskın düzenleyen İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusuna ait bir askeri aracın patlayıcılarla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na 15’ten fazla baskın düzenledi.