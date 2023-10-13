İsrail'den Gazze’deki hastanelere tahliye talimatı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’nin kuzeyindeki El Awda Hastanesi’nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde uyarıldığını açıkladı. MSF, saldırıları ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadığını belirtti.

El Awda Hastanesi boşaltılması istendi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Gazze Şeridi’nde bulunan hastanelere tahliye için süre verdiği belirtildi. Açıklamada, IDF tarafından Gazze’nin kuzeyindeki El Awda Hastanesi’nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde hastane yetkililerinin uyarıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Hastanede 100 yatak kapasitesi ve 25 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Hastanede şu anda 15 yaralı tedavi görüyor.” ifadelerine yer verildi.

Hastaların tahliyesi zorlaşıyor

MSF, hastaların tahliyesinin karmaşık bir hal aldığını vurguladı. Açıklamada, “Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle hastaların güvenli bir şekilde başka hastanelere nakledilmesi zorlaşıyor. Ayrıca Gazze’deki sağlık sistemi zaten çökmüş durumda. Hastanelerde ilaç ve malzeme eksikliği yaşanıyor.” denildi.

Saldırıları ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınıyoruz

MSF, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarını kınadığını belirtti. Açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz. Uluslararası insancıl hukuka göre, sağlık tesisleri ve personeli korunmalı ve saldırılardan muaf tutulmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.