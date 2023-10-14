Hizbullah’tan İsrail’e gözdağı: Zamanı geldiğinde çatışmalara katılacağız

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hizbullah’ın İsrail ile Filistin arasında süren çatışmaların dışında kalmasına yönelik, “Eylem zamanı geldiğinde planımız dahilinde çatışmalara katılacak ve onu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KAYNAK: İHA
Hizbullah’tan İsrail’e gözdağı: Zamanı geldiğinde çatışmalara katılacağız

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir mitingde destekçilerine seslendi.

Kasım, Hizbullah’ın İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara dahil olmasıyla ilgili konuşurken, “Büyük güçlerin, Arap ülkelerinin ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin bize doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etmememizi söylemesi hiçbir etki oluşturmayacaktır. Hizbullah görevlerini çok iyi biliyor. Biz tamamen hazırız” dedi.

Hizbullah’ın planlarına ilişkin konuşan Kasım, “Eylem zamanı geldiğinde planımız dahilinde çatışmalara katılacak ve onu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

"HER İHTİMAL DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Öte yandan, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, bugün Lübnan’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının bölgeyi tehdit ettiğini belirterek "Siyonist rejim cinayetlerine devam ederse her ihtimal düşünülebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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