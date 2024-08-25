İsrail'den hava saldırısı. 6 sivil yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'den hava saldırısı. 6 sivil yaşamını yitirdi

İsrail Ordusunun Gazze şeridinin orta bölgesinde yer alan bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucunda 6 Gazzeli sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail ordusu Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde bulunan Filistinli Muammer ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri de gece boyu Han Yunus kentine yoğun top atışları düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 334 Filistinli öldü, 93 bin 356 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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