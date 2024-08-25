İsrail'de olağanüstü hal

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a yönelik başlatılan "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükrü'ye yapılan suikastın ardından, İsrail genelinde 48 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gallant'ın iç cephedeki durum nedeniyle bu kararın alındığı ve olağanüstü halin iki gün süreceği belirtildi.

Hizbullah ile yaşanan son çatışmaların etkisiyle, Tel Aviv ve İsrail'in kuzey bölgelerinde çeşitli kısıtlamalar getirildi.

Açık alanlarda 30, kapalı alanlarda ise 300'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajların kullanımının da durdurulduğu ifade edildi.