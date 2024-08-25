İsrail'in Lübnan'ı vurması sonrasında Netanyahu'dan ilk açıklama geldi

İsrail, Lübnan'a geniş çaplı bir hava saldırısı düzenleyerek 48 saatlik olağanüstü hal ilan etti.

Tel Aviv ve kuzey İsrail'de geniş güvenlik kısıtlamaları getirilirken, Hizbullah ile gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah Lübnan’a başlatılan "önleyici saldırı" sonrasında, İsrail genelinde 48 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Gallant, olağanüstü hal kararının “iç cephedeki durum”dan kaynaklandığını belirterek, sürenin güvenlik önlemleri açısından gerekli olduğunu vurguladı.

SERT AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz. Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik ve ordumuza bu tehdidi ortadan kaldırması talimatını verdik. Bu sabah Lübnan’da Hizbullah’a yönelik düzenlediğimiz saldırıda binlerce roketi imha ettik. İsraillilere ordumuzun talimatlarına uymaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine karşı büyük çaplı bir hava saldırısı başlattı.

Saldırının, Hizbullah’ın İsrail'in kuzeyini ve merkezini hedef alabilecek füze rampalarına yönelik olduğu ifade edildi. İsrail ordu sözcülüğü, operasyonda 100 savaş uçağının görev aldığını ve toplamda 40 fırlatma noktasının imha edildiğini duyurdu.

HİZBULLAH'TAN YANIT

Hizbullah, 30 Temmuz’da Lübnan’daki üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e yönelik suikasta misilleme olarak İsrail’e füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını açıkladı. Hizbullah, Pazar günü İsrail’e 320’den fazla Katyuşa roketi fırlattığını ve 11 askeri hedefi vurduğunu belirtti. Bu saldırının, Şükür’ün suikastine karşı gerçekleştirilen “ilk aşama” olduğunu ve tam yanıtın “bir süre” alacağını ifade etti.

İsrail’in kuzeyinde ve Tel Aviv’de yaşanan son çatışmalar nedeniyle çeşitli güvenlik kısıtlamaları getirildi. Açık alanlarda 30 kişiden fazla, kapalı alanlarda ise 300 kişiden fazla toplantı yapılması yasaklandı. Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajların kullanımı da yasaklandı.