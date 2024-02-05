İsrail'den Hizbullah'a çağrı: Hazırız

Kaynak: AA
İsrail'den Hizbullah'a çağrı: Hazırız
İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'la olan sorunlarını diplomatik yollarla çözmeye hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yoav Gallant, Joe Biden’ın başdanışmanı Hochstein ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

İkili arasında gerçekleştirilen görüşmede, Lübnan sınırındaki güvenlik sorunu ve yerinden edilmiş İsraillilerin evlerine geri dönmesinin yollarının ele alındığı açıklandı.

Gallant, Hochstein'a hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la olan sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız. Ama başka bir senaryoya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Gallant, İsrail’in, Lübnan sınırında güvenliğin iyileştirilmesi ve oradan gelen saldırı tehdidinin ortadan kaldırılmasına kararlı olduğunu belirtti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışma yaşanıyor.

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