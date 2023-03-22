İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı

Suriye, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı’nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanı çevresine yerel saatle 03.55’te İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Haberde, havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.

Şam, havalimanının 7 Mart’ta da İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı kaldığını belirtmişti. Halep’te Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı gruplar ve Hizbullah’a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)