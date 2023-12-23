İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu
Hindistan'ın batı kıyısı açıklarında seyir halindeki İsrail'e ait bir tankere drone saldırısı yapıldı. Drone saldırısı gemide patlamaya ve yangına neden oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Hindistan’ın batı kıyılarında İsrail’e ait bir kimyasal tanker, drone ile saldırıya uğradı.

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Liberya bayraklı geminin Veraval kıyısına 120 mil uzaklıkta patlama ve yangın yaşadığını duyurdu.

Ambrey yetkilisi, geminin son durağının Suudi Arabistan olduğunu ve Hindistan’a doğru gittiğini belirtti. Yetkili, gemide su sızıntısı ve hasar olduğunu da ekledi

Bu olay, İran yanlısı Husilerin Kızıldeniz’de İsrail gemilerine saldırdığı bir dönemin ardından gerçekleşti. Bu saldırılar, Süveyş Kanalı’nı kullanamayan gemileri, Avrupa’ya gitmek için Afrika’yı dolaşmak zorunda bıraktı.

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